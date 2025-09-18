Verso Udinese-Milan, quella gara del 2009 con tanti gol e difese ballerine

Tutto pronto per Udinese-Milan, quarta giornata di campionato. Nel corso della storia ci sono state gare divertenti tra le due squadre, come quella nel 2009. In una partita caotica, l’Udinese vinse 3-2 con gol di Quagliarella, Inler e Zapata. Il Milan segnò con Pato e Ambrosini ma non bastò. Una gara ricordata per il ritmo altissimo e le difese ballerine.

UDINESE – MILAN Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV: DI MARCO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARESCA