Vicesindaca Scavuzzo: "La prospettiva che le squadre hanno espresso di non ristrutturare San Siro è chiara, come quella, nel caso, di andare ciascuna per la sua strada"

In vista del Consiglio Comunale che dovrà approvare la delibera della cessione di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter, Anna Scavuzzo, vicesindaca del Comune di Milano, ha spiegato all'edizione milanese di Repubblica: "Premesso che non sono io a dare libertà di voto, quella è di ciascuno: libertà nella responsabilità, perché è contestuale la necessaria consapevolezza della responsabilità che ci si assume e dei limiti di una mancata approvazione. La prospettiva che le squadre hanno espresso di non ristrutturare il Meazza è chiara, come quella, nel caso, di andare ciascuna per la sua strada. Detto ciò, io non voglio considerare l’ipotesi di una maggioranza non autosufficiente. Se e quando dovesse realizzarsi questa condizione faremo allora delle valutazioni, non prima.

L’assessora Grandi ha votato no in Giunta? Le posizioni dei Verdi sono sempre state note e ne abbiamo parlato molte volte. Quello che un po’ mi stupisce è l’assenza di una vera proposta alternativa, cosa inusuale per il nostro modo di lavorare. Ad ogni modo, non mi risultano chiarimenti in essere".

