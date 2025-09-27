Vicesindaco Milano: "Su San Siro non si torna indietro. Ma la delibera è migliorabile"

Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano, ha rilasciato una lunga intervista all'edizione milanese del Corriere della Sera nella quale ha parlato così della delibera per la vendita di San Siro a Milan e Inter che sarà votata lunedì in Consiglio Comunale: "Non ho mai detto che dal Consiglio non potessero arrivare emendamenti, ho detto che non avremmo accolto modifiche all’impianto su cui sono costruiti gli elementi essenziali del contratto. Il ruolo della politica rimane fondamentale e il dibattito sta aiutando a far emergere e dare visibilità ad alcuni passaggi non esplicitati durante la fase di negoziazione con i club e che invece serve far emergere chiaramente. Sia nei giorni scorsi, sia con l’audizione del professor Dalla Chiesa, sono emerse diverse istanze che migliorano la delibera e andranno a migliorare il contratto, senza stravolgerne la struttura. Ad esempio il richiamo che è stato fatto sui controlli delle imprese da parte del Comune e della Prefettura, la white list. Lo avevamo accolto come richiesta, ma è importante che sia scritto nero su bianco e lo faremo.

Altro emendamento? Riguarda il Parco dei Capitani. Diversi consiglieri ci hanno chiesto di illustrare meglio le responsabilità sulla qualità del terreno nel sottosuolo del Parco. Stiamo scrivendo una formulazione più esplicita, anche qui nero su bianco, per rassicurare rispetto a un possibile lievitare di costi di bonifica oggi esclusi dai certificati sulla qualità dei suoli".

