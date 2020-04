VIDEO - Donnarumma e Theo: giovani Milan da 'difendere'

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport, ha fatto il punto sulle situazioni di Donnarumma e Theo Hernandez: "Il Milan dovrà sedersi in estate al tavolo di Raiola e cercare di capire cosa fare di Donnarumma, se provare a rinnovare il contratto, ma Gigio dovrebbe fare una scelta di cuore, oppure prendere la decisione dolorosa di ascoltare proposte per lui. Un talento da proteggere è anche Theo Hernandez, il suo contratto è molto lungo, ha fatto una stagione straordinarie, può valere dai 50 ai 60 milioni di euro e le sirene per lui hanno già iniziato a cantare".

Guarda il video di Sky Sport: