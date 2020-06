Adriano Galliani, ad del Monza, ha risposto a delle domande su Ibrahimovic e Balotelli in conferenza: "Ibrahimovic? Il blocco sarà quello di questa stagione con 4/5 inserimenti, poi si può fare tutto se capitano cose imprevedibili. Balotelli? Voglio bene a Mario, ma adesso ha 30 anni, noi stiamo puntando agli under, se prendi un over devi mandarne via uno".

Guarda il video: