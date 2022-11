VIDEO - Grinta, voce ed esultanza: la speciale Maignan-cam di Milan-Fiorentina

Sul proprio profilo Twitter, il Milan ha pubblicato gli highlights della partita contro la Fiorentina osservata al fianco della panchina da Mike Maignan, out per un problema al polpaccio. Grande entusiasmo, urla, voce e consigli ai compagni di squadra in campo. Di seguito il video della Maignan-cam:

Maignan Cam v Fiorentina

As if he were on the pitch: Mike’s reaction to a last-gasp win



Una presenza importante tanto in campo quanto fuori #MilanFiorentina: Maignan l’ha vissuta così #SempreMilan pic.twitter.com/HthNu8aqkg