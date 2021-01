VIDEO - Lampard: "Spero Tomori faccia bene per poi tornare al Chelsea ancora più forte"

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato di Fikayo Tomori, difensore centrale trattato dal Milan: "Il futuro di Tomori è sicuramente al Chelsea, vedremo se mandarlo in prestito. Forse andrà via in prestito per fare esperienza e migliorare. Spero possa fare bene altrove per poi tornare al Chelsea ed essere un giocatore ancora più forte".

Guarda il video: