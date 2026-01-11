VIDEO MN - Arrivato al Franchi il pullman del Milan
In questi istanti è arrivato al Franchi il pullman del Milan: alle 15.00 il calcio d'inizio della sfida contro la Fiorentina. Trasferta complicata in un ambiente caldissimo, come dimostra anche "l'accoglienza" dei tifosi di casa al pullman dei rossoneri.
Allegri fa riposare Leao e Modric, pronti dal primo minuto Fullkrug e Jashari.
