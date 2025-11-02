VIDEO MN - Il Milan arrivato a San Siro per il big match con la Roma

vedi letture

Il Milan è arrivato a San Siro: tra poco più di un'ora i rossoneri giocheranno davanti al proprio pubblico e affronteranno la Roma, che avrà la possibilità di portarsi in vetta solitaria in classifica, sfruttando il pareggio del Napoli di ieri. La squadra rossonera, ancora colpita da alcune defezioni ma che vede pure dei ritorni importanti tra i convocati, è appena arrivata allo stadio a bordo del pullman.

Di seguito il video del nostro inviato a San Siro: