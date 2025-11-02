VIDEO MN - Il Milan arrivato a San Siro per il big match con la Roma
Il Milan è arrivato a San Siro: tra poco più di un'ora i rossoneri giocheranno davanti al proprio pubblico e affronteranno la Roma, che avrà la possibilità di portarsi in vetta solitaria in classifica, sfruttando il pareggio del Napoli di ieri. La squadra rossonera, ancora colpita da alcune defezioni ma che vede pure dei ritorni importanti tra i convocati, è appena arrivata allo stadio a bordo del pullman.
Di seguito il video del nostro inviato a San Siro:
Pubblicità
News
Le più lette
4 Verona-Inter 1-2: gli scaligeri protestano per un rosso non dato a Bisseck. I nerazzurri superano il Milan in classifica
Primo Piano
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com