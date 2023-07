VIDEO MN - La Curva Sud e l'immancabile sfottò: "Eeeee per la gente che..."

Fonte: dai nostri inviati a Milanello, Antonio Vitiello, Pietro Mazzara e Antonello Gioia

© foto di Antonio Vitiello

“Eeee per la gente che, andiamo ad Istanbul, Internazionale non l’hai alzata tu, lo scemo della Nord che non canta più!”. Giocando con le parole di un noto canto della curva nord interista, la Curva Sud non fa mancare il classico coro di sfottò durante il raduno odierno di Milanello.