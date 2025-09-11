VIDEO MN - La mamma di Rabiot: "Se il Milan era la prima scelta? Certamente"

Oggi alle 10:18News
di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato Lorenzo De Angelis

>Insieme ad Adrien Rabiot, è sbarcata stamattina a Milano anche la sua madre-agente che, intercettata dai giornalisti presenti agli scali privati di Malpensa, ha assicurato che il figlio aveva messo il Milan in cima alle sue preferenze: "Se il Milan era la prima scelta per Adrien? Certamente". 