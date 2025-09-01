VIDEO MN - Odogu alla Madonnina: autografi e visite mediche
MilanNews.it
Dopo essere atterrato all'aereoporto di Linate qualche minuto fa, il centrale tedesco David Odogu è subito arrivato alla Madonnina dove svolgerà ora le visite mediche di rito che precederanno la firma del contratto e l'ufficialità del suo passaggio in rossonero dal Wolfsburg. Il calciatore arriva alla corte di Massimiliano Allegri dopo che il club ha versato, secondo le indiscrezioni, circa 10 milioni di euro bonus inclusi.
Il video dell'arrivo alla Madonnina dell'inviato della redazione di MilanNews.it: il calciatore si è fermato anche a firmare i suoi primi autografi da calciatore rossonero. Sarà il nono acquisto della campagna estiva.
Pubblicità
News
Rush finale senza senso. Rabiot fatto, oggi tutto sul difensore. Santi-Dovbyk, a chi conviene davvero?di Pietro Mazzara
Le più lette
1 LIVE MN - Ultimi minuti di mercato: visite per Odogu e Rabiot. Una cessione ufficiale, altre due quasi. Non è finita per Gimenez-Dovbyk
3 Rush finale senza senso. Rabiot fatto, oggi tutto sul difensore. Santi-Dovbyk, a chi conviene davvero?
06:12 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
live mnLIVE MN - Ultimo giorno di mercato: visite per Odogu, fatta per Rabiot. Non è finita per Gimenez-Dovbyk
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com