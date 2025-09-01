VIDEO MN - Odogu alla Madonnina: autografi e visite mediche

VIDEO MN - Odogu alla Madonnina: autografi e visite medicheMilanNews.it
Oggi alle 16:11News
di Francesco Finulli
fonte dal nostro inviato, Gioia

Dopo essere atterrato all'aereoporto di Linate qualche minuto fa, il centrale tedesco David Odogu è subito arrivato alla Madonnina dove svolgerà ora le visite mediche di rito che precederanno la firma del contratto e l'ufficialità del suo passaggio in rossonero dal Wolfsburg. Il calciatore arriva alla corte di Massimiliano Allegri dopo che il club ha versato, secondo le indiscrezioni, circa 10 milioni di euro bonus inclusi.

Il video dell'arrivo alla Madonnina dell'inviato della redazione di MilanNews.it: il calciatore si è fermato anche a firmare i suoi primi autografi da calciatore rossonero. Sarà il nono acquisto della campagna estiva.