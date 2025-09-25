VIDEO MN - Rabiot si affaccia dallo store di via Dante e viene festeggiato da tanti tifosi

© foto di Lorenzo De Angelis
Oggi alle 17:58News
di Antonello Gioia

È iniziato l'evento per i tifosi con Adrien Rabiot organizzato al Flagship store di AC Milan in via Dante, 12 a Milano. Il francese si è affacciato dalla finestra dello store ed è stato celebrato dai tanti tifosi presenti.

Si riporta di seguito il video dell'inviato di MilanNews.it: