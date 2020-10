VIDEO - Pioli: "Rio Ave squadra tecnica, serve aggressività"

Alla vigilia del match di Europa League contro il Rio Ave, mister Stefano Pioli ha parlato così dei prossimi avversari dei rossoneri: "Dovremo dimostrare le nostre qualità di fronte ad una squadra che ha vinto due partite in trasferta e sconfitto il Besiktas, un avversario non semplice. Squadra tecnica e che prende buone posizioni, servirà una gara di livello. Proveremo ad essere aggressivi per togliere loro il fraseggio, ma servirà allo stesso tempo essere lucidi per capire quando si dovrà essere attendisti".

