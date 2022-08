VIDEO - Verso Atalanta-Milan, cinque gol rossoneri a Bergamo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra poche ore ci sarà il fischio d'inizio di Atalanta-Milan, match valido per la seconda giornata di Serie A. Per l'avvicinamento alla partita i profli social del club rossonero hanno pubblicato un video con i 5 milgiori gol a Bergamo del Milan: "5 gol per stuzzicare l’appetito verso Bergamo".