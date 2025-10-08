Violazioni amministrative: un punto di penalità per il Rimini. Era nel girone di Milan Futuro

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini (Girone B di Serie C) con un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso 8 settembre a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.. È stata invece rinviata al 23 ottobre la trattazione del deferimento a carico della Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C). (ANSA).