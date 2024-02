Visnadi: "Il Milan non può avere tutti quei gol subiti e non può neanche essere a 13 punti dall'Inter. Il Milan non è così più debole dell'Inter"

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Il Milan non può avere tutti quei gol subiti e non può neanche essere a 13 e potenzialmente a 16 punti dall'Inter. Il Milan non è così più debole dell'Inter. Il Milan è forte. Ha giocato e vinto partite importanti quando era in giornata. Sono un po' una mosca bianca: l'Inter è più forte perché è migliore ed è stata migliorata, nel Milan non è stato migliorato il materiale umano a disposizione. Non è stato preso il centravanti giovane e qui i rossoneri mancano".

"Vinicus ha 12 gol in stagione nel Real Madrid e nessuno pensa di metetrlo in discussione, Leao è ha 9 gol in stagione nel Milan e tutti lo mettono in discussione".