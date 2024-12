Visnadi: "Theo? Fonseca non dovrebbe punire ma cercare di trarre il meglio da lui"

Il noto giornalista Gianni Visnadi è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare dei problemi del Milan:

Quanto è recuperabile Theo Hernandez?

"I difetti di Theo ci sono sempre stati. Non è un terzino difensore e delle amnesie difensive le ha sempre avute, anche nei tempi migliori. Le qualità di Theo sono quelle e quest'anno non vediamo nemmeno quelle. E si sono sommate delle colpe supplementari. Avrà dei problemi extra-campo, non sarà tranquillo ma nel caso non può essere messo alla gogna come fatto nei giorni scorsi. Sono contro la gogna, non funziona. L'allenatore non deve punire, l'allenatore deve ottenere il meglio da quello che ha a disposizione. Il meglio a sinistra è Jimenez? Non credo sia lui, tanto meno Terracciano. Il meglio del Milan è far tornare Theo Hernandez quello delle scorse stagioni".

Fonseca però non crediamo sia autolesionista nelle scelte...

"Non penso all'autolesionismo, però gli allenatori alle volte sbagliano. Se non sbagliassero vincerebbero sempre tutte le partite".