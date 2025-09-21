Vittoria e Udine e secondo posto. Milan, "più Allegri con Pulisic"

vedi letture

"Più Allegri con Pulisic", un titolo che non lascia spazio a interpretazioni quello del Corriere dello Sport che all'interno del proprio quotidiano analizza così la vittoria del Milan sul campo dell'Udinese.

Il quotidiano continua: "Con una doppietta e un assist, infatti, l’americano ha firmato il successo rossonero in casa dell’Udinese. In 5 gare stagionali, 2 delle quali cominciate dalla panchina, l’ex Chelsea ha già messo insieme 4 centri e un assist".