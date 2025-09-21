Vittoria e Udine e secondo posto. Milan, "più Allegri con Pulisic"
"Più Allegri con Pulisic", un titolo che non lascia spazio a interpretazioni quello del Corriere dello Sport che all'interno del proprio quotidiano analizza così la vittoria del Milan sul campo dell'Udinese.
Il quotidiano continua: "Con una doppietta e un assist, infatti, l’americano ha firmato il successo rossonero in casa dell’Udinese. In 5 gare stagionali, 2 delle quali cominciate dalla panchina, l’ex Chelsea ha già messo insieme 4 centri e un assist".
Calamai: "Milan credibile per la corsa al titolo, Allegri si è ripreso un ruolo da protagonista in A"
Partita perfetta. Tre campioni. Speranza Leao. Stadio e un nuovo futuro per il Clubdi Andrea Longoni
1 Ve lo devo raccontare assolutamente: cosa ha fatto Allegri in tribuna stampa. Un leone in gabbia con un messaggio chiaro
2 LIVE MN - Landucci: "Allegri arrabbiato in tribuna? Non ci piace tanto prendere gol. A volte dico che questi ragazzi sono anche troppo bravi"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Luca SerafiniEppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?
Franco OrdineQuel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
