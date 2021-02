Vocalelli alla Gazzetta: "Sarà il migliore del mondo: Gigio-Milan, affare per tutti"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha commentato così la questione del rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan: "Donnarumma - già oggi tra i migliori portieri in circolazione - è destinato a diventare il numero uno al mondo. Vedrete che, alla fine di questo tira e molla, Donnarumma resterà comunque al Milan. Certo, la trattativa è ancora aperta, vivace e un po’ frizzante verrebbe da dire, ma seguendo il filo della logica - e non solo dei freddi numeri - non c’è un motivo reale, consistente, perché il matrimonio debba saltare. Oppure, per dirla in un altro modo: non c’è un motivo perché il Milan non debba finire per accontentare Donnarumma e non c’è un motivo perché lui debba decidere di andarsene. Ma al di là degli slogan abusati - sui soldi che non fanno la felicità - come il Milan ha ottimi motivi per puntare ancora su di lui (il fatto, come detto, che diventerà il numero uno al mondo e dunque non si tratta di spendere ma semplicemente di investire) anche Donnarumma ha ottimi motivi per scegliere ancora il rossonero. Perché è un valore la riconoscenza, perché la passione e il cuore valgono ancora di più e - per parlare in termini concreti - perché oggi non è facile e né scontato trovare meglio del Milan fuori dal Milan. Donnarumma al Milan è insomma - anche per il suo procuratore che sa fiutare il vento come pochi - un affare per tutti".