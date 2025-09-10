Volpi: "Leao falso nove? Vuol dire che ti manca una prima punta"
A TMW Radio, è intervenuto il giornalista Jacopo Volpi, il quale ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan che domenica affronterà il Bologna a San Siro nella gara valida per la terza giornata di Serie A: "E' Allegri la garanzia. Ci sono giocatori che possono essere fenomeni ma ora sono tutti punti interrogativi.
Tutti sono pronti ad adeguarsi ai propri giocatori e il primo Allegri era bravissimo nel capire e variare. Ad oggi vedo che Leao ha trovato un grande accordo con Allegri, giocando da falso nueve, ma vuol dire che ti manca una prima punta. Il Milan però dipenderà molto da lui".
