Walker convocato contro il Parma? Gli ultimi aggiornamenti sul possibile esordio dell'inglese

Kyle Walker è finalmente sbarcato a Milano. Il nuovo acquisto del Milan è atterrato qualche istante fa e nella giornata di oggi si sottoporrà al consueto iter di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul contratto presso Casa Milan, dove avrà un primo approccio concreto con il mondo rossonero dopo settimane di flirt. Come riportato dal nostro sito, domani ci sarà anche il primo test a Milanello utile al nuovo difensore rossonero per conoscere ancor di più realtà milanista.

Convocato domenica?

La presenza di Walker contro il Parma, domenica a San Siro alle 12.30 in attesa di conferme, resta molto difficile a causa di situazioni burocratiche tra Italia e Inghilterra. Infatti il terzino rossonero dovrebbe fare ritorno nella sua patria per motivi legati al Visto. In questo momento però, non è da escludere nulla. I prossimi aggiornamenti, che potete seguire qui sul nostro sito sapranno dare nuove indicazioni sulle future mosse di Kyle Walker.