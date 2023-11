Weekend da dimenticare per il "gruppo della morte" di Champions: vince solo il Psg

Non è stato un grande weekend nè per il Milan nè per le sue avversarie in Champions League, fatta eccezione per il PSG che, trascinato da una tripletta di Mbappè, ha vinto per 3-0 contro il Reims. Le altre concorrenti del cosiddetto "gruppo della morte" hanno tutte steccato. I rossoneri, come è noto, hanno pareggiato 2-2 a Lecce, venendo rimontati e rischiando di perderla nel finale. Il Borussia Dortmund, dopo aver perso la settimana scorsa 4-0 contro il Bayern, ha perso 2-1 contro lo Stoccarda. Male anche il Newcastle che ha perso in casa del Bournemouth 2-0.