Youth League, la Primavera di Guidi in campo a Leverkusen alle 14

Non solo Bayer Leverkusen-Milan alle ore 21 questa sera. Oggi alle ore 14 ci sarà il consueto antipasto in Youth League. I giovani rossoneri di mister Federico Guidi saranno impegnati questo pomeriggio in Germania per la seconda gara della competizione europea. Nella prima giornata il Milan ha pareggiato per 0-0 contro il Liverpool, anche se avrebbe meritato un risultato ben diverso in suo favore. I tedeschi, dal canto loro, hanno battuto il Feyenoord in Olanda per 2-1.

La partita di oggi sarà visibile in diretta su Milan Tv e sarà possibile seguirla anche attraverso il consueto live testuale di MilanNews.it. La squadra di Guidi è reduce da un pareggio in campionato con il Cesena, raggiunto in rimonta ma che ha leggermente frenato il percorso rossonero che era stato alimentato in precedenza dalla vittoria nel derby.