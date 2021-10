Youth League, Porto-Milan 3-1: altra sconfitta per i rossoneri

Brutta sconfitta per il Milan di mister Giunti, che dopo la terza giornata dei gironi di Youth League rimane a quota un punto. Il match si apre a fine primo tempo, con Sousa che trafigge Psefits e porta in vantaggio il Porto. A inizio ripresa, la squadra di Tavares raddoppia con Candè, migliore in campo per i portoghesi. Il Milan riapre il match con Roback, ma il Porto chiude la partita nei minuti di recupero finali con la rete di Dabo.