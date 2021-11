Zancan: "Pioli ha inciso tanto sulla squadra, è straordinario"

Federico Zancan, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Sky Sport 24 commentando il lavoro di Stefano Pioli in rossonero :“Pioli secondo me ha già superato la parte più difficile della sua esperienza al Milan. Adesso gli viene chiesto il passo successivo, ma è raro vedere un allenatore che abbia inciso così tanto su una squadra. È stato straordinario per quello che era il momento storico del Milan, questo rimarrà a prescindere dei trofei che porterà a casa”.