Zappi (AIA): "Il Var a chiamata è ancora lontano dal poter essere introdotto"

Antonio Zappi, presidente dell'Assiociazione Italiana Arbitri (AIA) è intervenuto come ospite a Napoli Network e ha parlato delle prestazioni del suo organico di Serie A nelle prime uscite della stagione. C'è stato modo di commentare anche le novità o le nuove frontiere del Var, sperimentate altrove, come il Var a chiamata, ancora non attivo nel nostro campionato: "È ancora lontano dal poter essere introdotto. Come è noto, da questa stagione è stato invece introdotto in serie C ed in Serie A femminile il Football Video Support, ma che non è il 'Var a chiamata'."

Continua Zappi: "Rispetto al Var della Serie A qui siamo in presenza di tutt’altro, non ci sono i Video Match Officials di Lissone e soprattutto ci sono un massimo 4 telecamere in un sistema che quindi nulla ha quindi a che vedere con la sofisticata tecnologia VAR che ha a disposizione assistenza arbitrale da remoto e almeno 8 telecamere che, nelle competizioni mondiali, possono arrivare a 40. Insomma in questo momento non c’è all’orizzonte nulla di più che questa introduzione del sistema FVS, poi si vedrà e, se sarà, lo deciderà l’IFAB".