Zazzaroni: "Io metto Napoli, Inter, Juve e Milan, che è meglio dello scorso anno"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è così espresso a TMW Radio sulla Serie A.

Chi vede dietro al Napoli?

"L'Inter non si è indebolita, quindi lei. Se avesse fatto l'operazione Lookman, avrebbe un giocatore che in rosa ora non ha. Il Milan è meglio dello scorso anno, la Juve la devo ancora capire ma Zhegrova e Openda sono buoni colpi, vedremo chi giocherà però. Lì davanti hai tanti giocatori. Vlahovic per me è più forte di David, mi aspetto che giochi, visto che lo paga 12 mln. E che Comolli a dicembre si presenti dai procuratori e provi un accordo per allungare il contratto. Sarà quasi impossibile ma devi provarci. C'è gente che spende 150 mln per Isak, non ce ne sono così forti in giro. Io metto Napoli, Inter, Juve e Milan. Chivu? E' molto intelligente, sveglio, qualche scivolone ci sta, come con l'Udinese. Ha i giocatori, forse serviva una rinfrescata in mezzo al campo ma ha un'Inter ancora forte".

Come vede Yildiz?

"Un anno fa dissi che era ancora un giocatorino, perché non incideva. Aveva grande potenziale ma ancora non incideva come altri del passato, vedi Del Piero, Totti, Baggio. Oggi vedo grandi progressi. Già al Mondiale per Club ha fatto vedere delle cose, è un ragazzo molto quadrato. Ha capito il discorso che avevo fatto io e ogni tanto ci messaggiamo. E' molto migliorato, gioca con continuità e comincia a prendere sicurezza. Oggi fa le cose che deve fare un 10".