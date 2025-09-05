G. Ferri: "Con l'acquisto di Rabiot valore del Milan aumentato dell'80%"

Giacomo Ferri, ex calciatore e oggi tecnico, è stato ospite della trasmissione Maracanà in onda sulle frequenze di TMW Radio. Ha confrontato due campioni come Luka Modric e Kevin De Bruyne, ha dato un giudizio sul centrocampo del Milan. Le sue parole.

Tra De Bruyne e Modric chi potrà incidere di più a fine anno?

"Tutti e due, chi per un motivo, chi per l'altro. Sono arrivati in due contesti diversi, dove alla fine saranno importanti. Sono stati presi dalle società per questo, per incidere. Modric, nonostante l'età, mi piace tantissimo. Avrà anche 39 anni, ma lui sa leggere ancora bene le azioni e non deve correre tanto. Incideranno con modi diversi e obiettivi diversi. Sono due fuoriclasse, due extraterresti. De Bruyne ha vinto tutto anche lui. Il Milan è in costruzione, tutti andranno da Modric, mentre De Bruyne entra in uno spogliatoio già fatto, con altri giocatori di personalità".

Il centrocampo del Milan come qualità ha recuperato quello del Napoli?

"Il Milan è in costruzione ma con l'acquisto di Rabiot è aumentato di valore dell'80%. Può dare sostanza anche a chi sta intorno. Il Milan è aumentato come potenziale, ma non è allo stesso livello del Napoli".