Modric-De Bruyne, chi inciderà di più? De Canio: "Il croato più uomo squadra"

MIster Lugi De Canio, nel pomeriggio di giovedì, è stato ospite della trasmissione Maracanà, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulle frequenze di TMW Radio. Queste le sue parole: "Tra De Bruyne e Modric chi potrà incidere di più a fine anno? Modric mi sembra molto più uomo squadra, al di là dei valori tecnici che sono elevati per entrambi. Modric abbina carisma, personalità, senso tattico. De Bruyne è uno splendido calciatore e non ha le caratteristiche di personalità del croato".

Continua Luigi De Canio, spiegando la motivazione della preferenza per il rossonero Luka Modric piuttosto che per Kevin De Bruyne"Essere un punto di riferimento anche quando sei in panchina e hai davanti giocatori altrettanto importanti è un segno di grande personalità. Modric l'ho sempre visto così, come uomo squadra. Parliamo comunque di due grandi giocatori, che possono anche giocare insieme. E io me li prenderei entrambi, anche se hanno la loro età".