Adli e Bennacer, due nuovi "casi Origi"? Se non partono si valuta la risoluzione

vedi letture

C'è un giocatore che il Milan da ormai due anni è scomparso dai radar dei campi di calcio ma viene regolarmente stipendiato dal club rossonero, ogni fine mese. Si tratta di Divock Origi, acquistato nell'estate 2022 dopo lo Scudetto, e fuori squadra dal 2024 dopo che era ritornato da un infruttuoso prestito al Nottingham. Il centravanti belga gode di un contratto da 4.5 milioni all'anno che scadrà a fine anno ma da via Aldo Rossi teme che altri due calciatori, possano in parte ripercorrere le sue orme: Yacine Adli e Ismael Bennacer.

La situazione

Adli e Bennacer la passata stagione l'hanno finita in prestito. Il primo ha giocato tutto l'anno alla Fiorentina, partendo molto alto nelle gerarchie di Palladino e giocando anche bene, per poi calare di rendimento con il passare delle settimane. Il secondo, dopo la vittoria della Supercoppa, è stato girato in prestito al Marsiglia per sei mesi dove però non ha meritato la conferma. Entrambi i calciatori non sono stati riscattati e hanno fatto rientro alla base. Tutti e due sono stati informati, ben prima del raduno del 7 luglio, di non essere nei piani di Massimiliano Allegri o del club per il futuro e i rispettivi entourage sono stati incaricati di trovare una soluzione di uscita che accontentasse tutte le parti. Oggi, 4 settembre e con il mercato chiuso in gran parte di Europa e del mondo, Yacine Adli e Ismael Bennacer si allenano ancora con Milan Futuro.

Rischio risoluzione

Non sono mancate offerte e interessamenti ma tutti e due i calciatori, fino a oggi hanno fatto muro. Entrambi hanno ricevuto occhiolini dall'Arabia Saudita, una destinazione che però non sembra gradita al momento. Per Adli si sono fatte avanti anche squadre di Ligue 1 o di Serie A, su tutte il Sassuolo che però non è riuscito a convincere il giocatore. Oggi sono ancora aperti i mercati di Turchia, Arabia e Grecia: da qui arrivano le speranze migliori per il Diavolo di liberarsi di questi due esuberi. Per Bennacer c'è un forte pressing del Trabzonspor anche se l'algerino non sembra entusiasta, per Adli non ci sono grosse proposte sul piatto. Se non si dovesse arrivare a una cessione entro la fine dei mercati sopracitati, il Milan valuta la risoluzione di entrambi i contratti: quello del francese è in scadenza nel giugno 2026, per Isma invece l'accordo è valido ancora fino al 2027.