Zazzaroni: "Leggo di nuovo del culo di Allegri come leggevo del culo di Ancelotti e di Sacchi. Ma quale culo e culo!"

Ivan Zazzaroni, diretto del Corriere dello Sport, ha pubblicato questo post su Instagram su Massimiliano Allegri, reduce dalla vittoria di ieri in casa del Como per 3-1: "Leggo di nuovo del culo di Allegri come leggevo del culo di Ancelotti e di Sacchi, il famoso cul de Sac... Ma quale culo e culo! Quelli hanno una sessantina di titoli in tre e chi li considera fortunati è felice quando vince 5 euro col Gratta e Vinci da 5 euro".

Questo il tabellino di Como-Milan, match valido per la sedicesima giornata di Serie A.

COMO-MILAN 1-3

Marcatori: 10’ Kempf, 45’+1 Nkunku, 55’e 87’ Rabiot.

LE FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf (dal 46’ Diego Carlos), Ramón, Moreno (dal 76’ Sergi Roberto); Da Cunha (dal 60’ Caqueret), Perrone; Vojvoda (dal 66’ Kuhn), Nico Paz, Baturina (dal 60’ Rodriguez); Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito, Dossena, Posch, Smolčić, Valle, Le Borgne; Cerri. All.: Fàbregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 86’ Athekame), Fofana (dal 70’ Ricci), Modrić (dal 86’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 63’ Fullkrug), Leão (dal 70’ Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Torriani, Duțu, Estupiñan, Odogu, Pulisic; Castiello. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 90’+1 Ramon.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.