Zazzaroni: "Non credo che il palazzo stia aiutando l'Inter, credo che Marotta sia molto capace nel gestire determinate situazioni". Biasin: "Frase gravissima"

Ieri sera su Italia 1 è andato in onda Pressing, che aveva tra gli ospiti il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni e il giornalista filo-interista Biasin. Tra i due è scoppiata una diatriba dopo che Zazzaroni ha espresso una sua opinione su Marotta, elogiando l'ad dell'Inter per le sue qualità in determinate situazioni. Ecco cosa ha detto: "Non credo che il palazzo stia aiutando l'Inter, credo che l'Inter abbia un dirigente che dà 10 a 0 a tutti gli altri. Non è una novità che Marotta sia più abile di altri in comunicazioni, rapporti e relazioni. "

Sull'incalzare di Biasin, che in queste parole vedeva un secondo significato, Zazzaroni ha continuato: "Sottintendo che è uno capace di gestire delle determinate situazioni. Questo è un dato di fatto: l'ho scritto 1882 volte. È più abile e più bravo di altri. Sa comunicare e gestire le situazioni complicate... Con le presidenze di questo momento è uno di grande capacità ma non dico che l'Inter non meriti il primo posto, non ci sono ombre, è la squadra più forte."

Biasin ha ribadito più volte che, a suo avviso, la frase fosse particolarmente grave.