Zazzaroni: “Rigore su Pavlovic? A parti invertite…. Poi su Allegri: non mi interessa il gioco, io voglio vincere”

Durante l'ultima puntata di Number 1 podcast, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato l'episodio del rigore non dato alla Lazio al 94'. Infine, ribadendo la sua opinione, ha parlato di Allegri e delle critiche che subisce il suo gioco. Vediamo nel dettaglio il suo commento:

“Se al Milan non avessero dato quel rigore non dato alla Lazio al 95’ sarebbe successa la fine del mondo. Quello un rigorino che l’arbitro non concede, perchè Collu non fischia il fallo, l’hanno chiamato e gli hanno fatto dire una bestialità. Il fallo di Marusic che se l’è totalmente inventato.

Su Allegri: “Io sono allegriano a prescindere. Ho seguito il suo calcio negli ultimi 20 anni, so che calcio fa, so cosa vuol dire per lui, so le intuizioni che lui ha, so che se non c’era lui Modric e Rabiot te li scordavi, quindi è uno che sa come costruire la squadra. È uno che non interviene tanto sul mercato ma quando lo fa lo fa bene e che soprattutto sa vincere. A me sta storia che devi giocare bene, Guardiola gioca benissimo ma guarda lo scorso anno, Slot gioca benissimo, ma guarda quest’anno. A me piace vincere”