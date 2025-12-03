Pazzini mette dubbi: “Allegri ha trovato la quadra. Siamo sicuri che un nuovo attaccante giocherebbe?”

Pazzini mette dubbi: “Allegri ha trovato la quadra. Siamo sicuri che un nuovo attaccante giocherebbe?”MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:50News
di Andrea La Manna

Durante l'ultima puntata del podcast di Aura Sport Cose scomode, l'ex attaccante del Verona Gianpaolo Pazzini ha parlato dei rossoneri e della quadra che Massimiliano Allegri è riuscito a trovare con questo 3-5-2 e, si chiede se con un eventuale arrivo di un'attaccante forte, sarebbe titolare a discapito di uno tra Leao e Pulisic. Vediamo nel dettaglio le sue parole: 

“Secondo me il Milan con questo assetto ha trovato solidità, dei principi, molto importanti. Quindi anche se dovesse arrivare attaccante veramente forte, che fai che togli questa è una bella domanda è vero che manca, ma è vero che hanno trovato un assetto. Non è un caso che hanno vinto tutti gli scontri diretti poi è vero, super Maignan para i rigori eccetera, però hanno una quadra. Poi ovvio, ci possono essere infortuni e quindi si potrebbe cambiare modulo, ad esempio con un 4-3-3. Ma se ci fossero tutti comunque il Milan adesso è indiscutibile che abbia trovato un’identità precisa."