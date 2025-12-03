Pazzini mette dubbi: “Allegri ha trovato la quadra. Siamo sicuri che un nuovo attaccante giocherebbe?”

vedi letture

Durante l'ultima puntata del podcast di Aura Sport Cose scomode, l'ex attaccante del Verona Gianpaolo Pazzini ha parlato dei rossoneri e della quadra che Massimiliano Allegri è riuscito a trovare con questo 3-5-2 e, si chiede se con un eventuale arrivo di un'attaccante forte, sarebbe titolare a discapito di uno tra Leao e Pulisic. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Secondo me il Milan con questo assetto ha trovato solidità, dei principi, molto importanti. Quindi anche se dovesse arrivare attaccante veramente forte, che fai che togli questa è una bella domanda è vero che manca, ma è vero che hanno trovato un assetto. Non è un caso che hanno vinto tutti gli scontri diretti poi è vero, super Maignan para i rigori eccetera, però hanno una quadra. Poi ovvio, ci possono essere infortuni e quindi si potrebbe cambiare modulo, ad esempio con un 4-3-3. Ma se ci fossero tutti comunque il Milan adesso è indiscutibile che abbia trovato un’identità precisa."