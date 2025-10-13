Zidane e il segreto di Modric: "Ha voglia ed è bravo: cosa serve di più?"
Zinedine Zidane, ex giocatore ed ex allenatore del Real Madrid, ha parlato così di Luka Modric alla Gazzetta dello Sport: "Qual è il suo segreto? Ha voglia ed è bravo: cosa serve di più? Se oggi preferirei allenare CR7 o Modric? Tutti e due. Ma anche Kroos, Benzema, Isco... Al Real Madrid avevo giocatori straordinari, erano impressionanti in allenamento: a loro non portavi mai via la palla. Cristiano ogni tanto in realtà la perdeva un po’, però faceva gol incredibili e unici".
Il francese ha invece smentito di essere stato cercato in passato per la panchina del Milan: "Se il Milan mi aveva offerto la panchina in passato? No, non è vero".
