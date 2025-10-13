Bucchioni: "Pronta una rivoluzione che porterà gli arbitri al professionismo"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha parlato di quella che sarà la nuova rivoluzione che riguarderà gli arbitri: "Gli arbitri di serie A e B, gli assistenti e i varisti, 135 persone in tutto, usciranno dall’Aia per confluire in una nuova società autonoma, ma finanziata dalla Federcalcio e dalle due Leghe. Una vera e propria rivoluzione che porterà gli arbitri al professionismo.

I rumors e le indiscrezioni stanno filtrando da qualche tempo, ma adesso (così pare) ci siamo. il progetto è pronto e molto probabilmente sarà presentato nel Consiglio Federale del prossimo sedici ottobre (al massimo quello dopo) per poter partire dalla prossima stagione".