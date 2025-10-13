Bucchioni: "Pronta una rivoluzione che porterà gli arbitri al professionismo"

di Federico Calabrese

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha parlato di quella che sarà la nuova rivoluzione che riguarderà gli arbitri: "Gli arbitri di serie A e B, gli assistenti e i varisti, 135 persone in tutto, usciranno dall’Aia per confluire in una nuova società autonoma, ma finanziata dalla Federcalcio e dalle due Leghe. Una vera e propria rivoluzione che porterà gli arbitri al professionismo.

I rumors e le indiscrezioni stanno filtrando da qualche tempo, ma adesso (così pare) ci siamo. il progetto è pronto e molto probabilmente sarà presentato nel Consiglio Federale del prossimo sedici ottobre (al massimo quello dopo) per poter partire dalla prossima stagione". 