Athekame promosso con la Svizzera maggiore: le parole del CT Yakin

Zachary Athekame, dopo aver preso parte alla gara di qualificazione a Euro U21 nella prima partita di questa sosta con la nazionale svizzera di categoria contro i pari età dell'Islanda, è stato chiamato nella rosa della nazionale maggiore elvetica dal CT Murat Yakin che aveva bisogno di un giocatore in quel ruolo. Un vero e proprio motivo di orgoglio per il laterale rossonero che dunque sarà tra i convocati della gara che la Svizzera disputerà in casa della Slovenia questa sera e che potrebbe anche garantire la qualificazione ai Mondiali 2026 per i rossocrociati.

Ieri il CT Yakin ha parlato in conferenza stampa anche di Zachary Athekame e della possibilità che venga subito schierato nella partita di questa sera a Ljubljiana. Le parole del tecnico svizzero: "Ho una variante difensiva con Jacquez e una offensiva con Athekame. Dipenderà da come si svilupperà la partita chi dei due impiegherò. Devono ancora conoscere i nostri principi di gioco. Non possiamo allenarci molto al momento: ora si tratta soprattutto di farli ambientare nel nostro gruppo".