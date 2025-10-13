Callegari: “Al Milan c’è un’idea di futuro. Sta tornando la grande mentalità di una volta”

Nei loro canali YouTube, Carlo Pellegatti e Massimo Callegari hanno fatto una chiacchierata sul Milan andando a toccare diversi temi di stretta attualità e del prossimo futuro. Queste le parole di Callegari dopo la reazione del mondo Milan dopo il pareggio di Torino.

Come descriveresti il Milan attualmente? "Se dovessi descrivere la situazione in questo momento la definirei con il titolo del film 'ritorno al futuro'. Ritorno al futuro perchè c'è un'idea di futuro in questa squadra che non c'è stata l'anno scorso e che viene alimentata dal modo in cui Allegri, la società, i calciatori non hanno accettato di buon grado il pareggio in casa della Juventus. Se noi pensiamo storicamente all'importanza della partita tra queste due squadre, tra questi due club, e alla difficoltà di ottenere punti a Torino, ci rendiamo conto che arrivare li e andarsene con dei rimpianti, dopo aver giocato una partita soprattutto nella seconda parte piuttosto bene, significa che ha riacquisito o sta riacquisendo questo status e questa mentalità che sono quelle degli anni migliori".