Lecce, Corvino: "Modric? Grande mentalità e classe cristallina. E' la conferma che il talento non ha età"

Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha parlato così alla Gazzetta del Mezzogiorno di Francesco Camarda, giovane attaccante arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Milan: "Quando lo abbiamo presentato, ho sottolineato come la qualità non abbia età. Lui ha talento. Si è integrato subito con il resto del gruppo ed in campo non si discute. La rete che ha realizzato contro il Bologna ci ha permesso di aggiungere un punto in classifica e di ripartire con rinnovato entusiasmo. In azzurro si è ripetuto, diventando il più giovane di sempre a fare centro con l’Under 21. Sta effettuando un percorso di indubbio rilievo".

Il dirigente giallorosso ha poi commentato anche il rendimento al Milan di Luka Modric: "Parliamo di un 'pallone d’oro' che ha vinto tantissimo ai massimi livelli con il Real Madrid, che ha una grande mentalità ed una classe cristallina. Inoltre, ha passione e consapevolezza di ciò che è in grado di dare. Insomma, è la conferma che il talento non ha età".