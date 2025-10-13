MN - Damiani: "Leao capace di vincere da solo e poi in un'altra partita giochi in dieci"

In occasione del Festival dello Sport di Trento la redazione di MilanNews.it ha avuto il piacere di intervistare Oscar Damiani, noto intermediario ed agente di calcio nonché ex calciatore del Milan e tifoso della Fiorentina, due squadre che si affronteranno alla ripartenza del campionato. Con il procuratore abbiamo parlato di tutta l'attualità rossonera. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Come vede Leao con Allegri?

“È un giocatore di alti e bassi, è capace di vincere una partita da solo e poi in un’altra partita giochi in dieci. È un po’ discontinuo per essere un campionissimo. È un ragazzo che ha delle doti che lo rendono fortissimo nell’uno contro uno, è veloce. Sotto porta deve migliorare, deve essere più freddo secondo me. Ma è un ragazzo che può ancora crescere e dare delle soddisfazioni”.