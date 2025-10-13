Balotelli: "Camarda e Pio sono forti ma bisogna dar loro tempo"
Mario Balotelli è stato uno dei tanti ospiti dell'ultimo giorno del Festival dello Sport 2025 che si è svolto da giovedì a domenica a Trento, con tantissime personalità del mondo dello sport che si sono succedute nella città trentina e hanno parlato delle loro carriere, delle loro storie ma anche di attualità. L'attaccante bresciano ha parlato del suo trasferimento al Milan e ha sottolineato come prima di vestire il rossonero aveva avuto l'opportunità di vestire la maglia della Juventus.
Le parole di Balotelli sulla vittoria dell'Italia in casa dell'Estonia e sul futuro di Camarda e Pio Esposito"So che ha vinto e sinceramente non l'ho vista. Pio Esposito? Lui è forte, è giusto che abbia segnato. Camarda? Sono giocatori forti, si vede che hanno talento e qualità, ma bisogna dar loro tempo. Fiducia per il Mondiale? Ma si dai, sono convinto che a questo ci andremo".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan