Balotelli: "Camarda e Pio sono forti ma bisogna dar loro tempo"

Mario Balotelli è stato uno dei tanti ospiti dell'ultimo giorno del Festival dello Sport 2025 che si è svolto da giovedì a domenica a Trento, con tantissime personalità del mondo dello sport che si sono succedute nella città trentina e hanno parlato delle loro carriere, delle loro storie ma anche di attualità. L'attaccante bresciano ha parlato del suo trasferimento al Milan e ha sottolineato come prima di vestire il rossonero aveva avuto l'opportunità di vestire la maglia della Juventus.

Le parole di Balotelli sulla vittoria dell'Italia in casa dell'Estonia e sul futuro di Camarda e Pio Esposito"So che ha vinto e sinceramente non l'ho vista. Pio Esposito? Lui è forte, è giusto che abbia segnato. Camarda? Sono giocatori forti, si vede che hanno talento e qualità, ma bisogna dar loro tempo. Fiducia per il Mondiale? Ma si dai, sono convinto che a questo ci andremo".