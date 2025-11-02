Zille: "Non è Dybala che sbaglia il rigore, è Maignan che fa una grande parata”

Federica Zille, nel post partita di Milan-Roma su DAZN, parla dell’enorme parata di Mike Maignan sul rigore di Dybala nel finale di partita:

“È il quinto rigore che para in rossonero con vittime illustri: Berardi, Kean e oggi Dybala che alla Roma non aveva mai sbagliato un calcio di rigore, ne aveva calciati 16 prima di oggi. Bisogna tornare alla Juventus per trovare un altro rigore sbagliato. E non è Dybala che sbaglia, è Maignan che fa una grande parata”