Zirkzee: "Ronaldinho il mio idolo, ma guardavo molto anche Ibrahimovic"

Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester Utd, ha parlato ai canali del club inglese dopo la sua firma: "Ho molta fiducia e una buona sensazione riguardo a questo passo. Non è stata una decisione difficile. Voglio dire, amo molto il Bologna, ma il Manchester United mi ha dato delle sensazioni molto, molto positive. Sono fiducioso che si realizzi quanto programmato. Le ultime settimane sono state delle montagne russe. Alcune ottime esperienze e sono molto felice di essere qui. Ovviamente, un trasferimento al Manchester United è qualcosa di molto positivo. Non vedo l'ora di iniziare e continuare quello che ho fatto nella scorsa stagione. Spero solo di migliorare ogni giorno e di fare il meglio che posso".

Sui primi allenamenti:

"Sono molto felice di essere qui. Voglio dire, è probabilmente il club più grande del mondo, quindi non vedo l'ora di iniziare, conoscere tutti e iniziare questo viaggio. Sono molto, molto emozionato. Mi prendo una piccola pausa. Cercherò di rilassarmi un po' e poi tornerò a Manchester e mi metterò in moto. Old Trafford è uno stadio pazzesco. Non vedo l'ora di giocare lì. Sono molto, molto emozionato, molto motivato".

Sul Bayern Monaco:

"Sono delle esperienze che ti insegnano tanto, ho potuto imparare da tanti bravi compagni. Fare gol a Neuer? Era difficile anche in allenamento, è stato un privilegio per me potermi allenare con tutti questi grandi giocatori".

Sul suo idolo:

"Sono abile con la palla. Chi era il mio idolo? Ronaldinho, ma anche Ibrahimovic era un giocatore che guardavo molto. Ma io penso che alla fine per fare divertire il pubblico non c'è bisogno solo delle giocate individuali ma anche mettersi a disposizione della squadra. Sono stato un po' sulle montagne russe, ma adesso mi prenderò ancora qualche giorno di pausa e poi non vedo l'ora di iniziare e continuare a migliorare giorno dopo giorno".