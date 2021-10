Zlatan incoraggia i suoi: "Il mondo non finisce perchè oggi abbiamo perso, dobbiamo avere fiducia"

Sul cammino in Champions e in campionato ha parlato lo svedese Zlatan Ibrahimovic a Sky dopo la sconfitta contro il Porto. "Bisogna continuare, il mondo non è caduto perchè abbiamo perso oggi. In campionato stiamo bene e dobbiamo continuare così ma dobbiamo farlo anche in Champions. Mancano tre partite e dobbiamo provare a fare qualcosa. Non dobbiamo perdere fiducia. Preferisco stare in campo che fuori ma piano piano adesso arrivo