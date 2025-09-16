Zola: "Modric è un genio nel gestire gioco e palla"

Gianfranco Zola, ex attaccante e attuale vicepresidente della Lega Pro, ha rilasciato un'intervista a Repubblica nella quale ha parlato anche dell'ottimo impatto avuto in Serie A di due campioni come Luka Modric e Kevin De Bruyne. Ecco le sue parole: "Ottimo calcio per tutti. Kevin è il più forte al mondo per visione e assist negli ultimi venti metri. Modric è un genio nel gestire gioco e palla. Mi auguro che nei nostri settori giovanili si prenda ispirazione da questi campioni. Che consiglio do ai tecnici? Ingabbiare il talento non paga. I tifosi applaudono imprevedibilità, estro, gol. Il risultato conta ma senza chi inventa ci si diverte meno. I tecnici sono basilari ma il calcio lo fanno i giocatori, il modulo non deve frenare i fantasisti".

L'ex giocatore, tra le altre, di Parma e Chelsea, ha poi commentato l'inizio del campionato di Serie A: "Napoli e Juve sono partite forte. Il Milan sta trovando la quadra, Roma e Inter la troveranno. L’incertezza è un buon segno, vitalizza e dà carattere al torneo. Quale sarà la sorpresa? Mi sono piaciute Cremonese e Como: conosco Fabregas, ha le carte per fare bene".

