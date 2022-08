Zona DAZN e la situazione dispositivi registrati/connessi: leggete con attenzione

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei giorni scorsi, con un comunicato, è stata annunciata la creazione di ZONA DAZN: "Dall’8 Agosto potrai guardare tutti i contenuti DAZN direttamente dall’app DAZN presente sui dispositivi Sky Q. La potrai trovare nella sezione “App” di Sky Q oppure potrai utilizzare il Controllo Vocale per aprirla, pronunciando il comando “Apri DAZN”. Per i clienti Sky Q e MySky sarà inoltre disponibile, a partire dalla stessa data, il canale ZONA DAZN al 214 del telecomando Sky. ZONA DAZN è un canale opzionale edito da DAZN e disponibile, a partire dall’8 Agosto, su Sky. Su ZONA DAZN potrai guardare una playlist di eventi, tra cui i 7 match di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, contenuti originali DAZN e molto altro. Il canale ZONA DAZN sarà disponibile al 214 del telecomando Sky" si legge sul sito del servizio a pagamento di video streaming online.

Questa aggiunta, tuttavia, non sarà in forma gratuita: "Il canale ZONA DAZN avrà un costo mensile pari a €5, oltre al prezzo dell’abbonamento DAZN (ovvero €29,99/mese per il piano DAZN STANDARD e €39,99/mese per il piano DAZN PLUS)". Una cifra tutto sommato accettabile, che chi non dispone di una connessione internet adeguata (e nel 2022 purtroppo è ancora una triste realtà, ndr) per avere una qualità streaming ottimale può pagare per tornare ad avere la Serie A con la qualità della trasmissione via satellite.

C'è però un piccolo "cavillo", un passaggio davvero fondamentale che DAZN non scrive chiaramente nelle sue FAQ (qui la pagina). Il quesito che si fanno in molti è il seguente: il canale ZONA DAZN vale come "dispositivo registrato"? Sarà possibile guardare in contemporanea DAZN su uno/due dispositivi (in base all'abbonamento scelto) connessi ad internet più il canale satellitare su Sky?

La risposta, che troviamo nei termini e condizioni consultabili solo un attimo prima di procedere al pagamento e all'attivazione di ZONA DAZN, è NO! Il canale satellitare su Sky varrà come uno dei due, o sei, dispositivi registrabili in un normale abbonamento DAZN.

Questo il passaggio incriminato: "Qualora l’utente sia abbonato al Servizio DAZN Plus e abbia attivato l’Opzione, il dispositivo dal quale si accede alla visione dei Contenuti tramite il canale ZONA DAZN sarà sempre considerato come uno dei sei dispositivi associabili al proprio account. Nel caso in cui l’utente abbia già sei dispositivi associati al proprio account, l’attivazione dell’Opzione comporterà la dissociazione di uno dei tali dispositivi.

In caso di visione dei Contenuti dal predetto dispositivo, l’utente avrà diritto di utilizzare in contemporanea, per fruire del Servizio DAZN PLUS, unicamente un altro dispositivo tra quelli associati (per un totale complessivo di due dispositivi utilizzabili contemporaneamente, compreso quello con cui accede al canale ZONA DAZN), anche se non connesso alla propria rete internet domestica (cavo o wi-fi: fibra, xDSL; FWA)".