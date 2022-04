Pagelle - Attacco fatiscente. Tonali, Kalulu e Maignan sugli scudi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le pagelle di Torino-Milan:

Maignan 7: cala una paratona clamorosa su Vojvoda e anche una su Pellegri. Se spicca il portiere dentro una partita, c’è qualcosa che non va.

Calabria 6: è l’unico a scaldare le mani a Berisha nel primo tempo con l’unico tiro nello specchio del Milan. Ordinato nel secondo tempo.

Kalulu 6.5: non sbaglia praticamente nulla. Sicuro, preciso, mai mal posizionato. Ormai titolare di una difesa che non prende gol.

Tomori 6.5: gioca tutta la partita con il peso di un giallo rimediato al primo fallo. Decisivo quando stoppa il destro di Belotti che, inizialmente, lo aveva mandato fuori giri. (dall’87 Gabbia: sv).

Theo Hernandez 5.5: cade in continuazione, su ogni minimo contatto, sembra che gli abbiano sparato dal tetto dello stadio. Non punta più il fondo, ma cerca di entrare sempre tra le linee e questo gioco lo hanno capito. Specialmente se poi non tira in porta.

Tonali 6.5: insieme a Calabria è quello che crea l’occasione più grande del Milan, ma Berisha, senza sapere come, riesce a bloccare il suo tiro di sinistro. Esce esausto al termine di una gara dove è stato uno dei migliori. (dall’83’ Krunic: sv).

Kessie 5.5: pascola in mezzo al campo, senza grandi spunti e con più di qualche errore in transizione.

Saelemaekers 5.5: si boh, Messias sarà quel che sarà e lui almeno ti dà la sensazione di poter essere un po’ più elettrico. Ma poi gli manca quel qualcosa lì per provare a far saltare definitivamente il banco.

Brahim Diaz 4.5: nella settimana che porta al venerdì santo, possiamo dire che sia un moderno mistero doloroso. Completamente apatico, gli riesce solo uno strappo e viene steso da Pobega. Nel secondo tempo compare solo al momento del cambio. (dal 55’ Messias 5: nemmeno dalla panchina riesce a dare la scossa).

Leao 5: insopportabile quando gioca così. Non si riesce a capire se si renda conto di ciò che si sta giocando, per la prima volta nella sua carriera, o se pensi sempre di essere il più forte di tutti. Se la risposta è la due, che lo dimostri.

Giroud 6: un’anima in pena con un mastino come Bremer che non gli dà fiato. Lui lotta su ogni singolo pallone che transita nella sua zona. Se poi Doveri permette tutto al centrale del Torino, allora diventa tutto più difficile.

All. Pioli 5.5: qui il problema è serio. Squadra priva di una conoscenza sul come si vada a calciare in porta con pericolosità. Non ha saputo trovare una soluzione alternativa all’arrivare a portare i suoi giocatori a calciare in porta. Poi si gira in panchina e ha il muro del pianto a livello di cambi, anche perché le alternative sono rimaste a Milano. C’è molto da rivedere.