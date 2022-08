Pagelle - CDK incanta San Siro. Leao si sblocca. Giroud si è girato di nuovo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le pagelle di Milan-Udinese:

Maignan 6: un intervento, nel secondo tempo, per sporcare i guanti.

Calabria 6.5: è in fiducia, sta bene, legge situazione difensive e offensive arrivando vicino al gol nel finale di partita. È il titolare della fascia destra di difesa, stimolato dalla fascia al braccio e dalla concorrenza interna.

Tomori 6.5: si fa valere fisicamente su Arnautovic che non è cosa banale. Poi passa una domenica sera tutto sommato tranquilla. (dall’83’ Gabbia sv).

Kalulu 7: non si passa. Anche Arnautovic e Barrow trovano il casello chiuso con Pierino autore di tre diagonali impressionanti per prontezza e precisione. Sfiora il gol su assist di De Ketelaere.

Theo Hernandez 6: qualche sgroppata, ma è sembrato andare molto in gestione delle energie quando ha capito che il Bologna, dalla sua parte, non lo avrebbe fatto penare. (dal 74’ Ballo-Touré sv).

Tonali 6: ordinato, pulito, senza sprechi ma nemmeno senza grossi lampi. Sta entrando in condizione e già rispetto a Bergamo si è visto qualche passo in avanti. Il problema di Vicenza lo ha rallentato e si vede.

Bennacer 7: che sia in una fase di forma molto importante è evidente e anche la partita con il Bologna lo sta a testimoniare. Gioca con otto occhi, non sbaglia niente in impostazione ed è sempre presente sulle seconde palle. Cervello di questa squadra. (dal 60’ Adli 6: quado entra lui, il Milan passa al 4-3-3 per mettere sia lui sia Pobega a loro agio. In fase di non possesso è ovunque e pressa tutti. Sfiora il gol di testa su cross di Ballo-Touré).

Messias 5: un primo tempo a tratti irritante, dove sbaglia la qualunque. Due volte ha la possibilità di calciare bene in porta, ma sforna due telefonate a Skorupski. In questo avvio di campionato non sta mantenendo le aspettative che anche la dirigenza ha nei suoi confronti. (dal 60’ Saelemaekers 6: almeno centra la porta quando calcia da fuori area, costringendo Skorupski alla parata in angolo. Deve risettare i cross).

De Ketelaere 7.5: è protagonista di due delle tre palle gol nitide del Milan. La prima è quella che lui costruisce rubando palla a Schouten per poi condurre la transiziione culminata con l’assist per il gol di Leao. La seconda è una palla con i giri perfetti per Kalulu, che arriva stanco al momento topico. Gioca anche di tocco e lo fa quasi sempre bene. (dal 60’ Pobega 6: Pioli, come per Adli, lo mette a fare la mezz’ala per dargli una zona di comfort. E rispetto al centrocampo a due, dà la sensazione di occupare meglio il campo).

Leao 7.5: sblocca la partita beffando il portiere del Bologna sul primo palo. A fine primo tempo ha una chance per il raddoppio, ma si vede che è in palla e anche nella ripresa si prende tanti palloni da giocare. Bellissimo la palla scucchiaiata con la quale mette in porta Giroud per il gol del 2-0.

Giroud 7: diverse giocate di tacco, belle e spesso utili per rubare il tempo della pressione alla difesa del Bologna. Nel primo tempo incrocia con il destro, ma si vede che non è il suo piede. Meglio con il mancino quando, in estirada su palla di Leao, fa il gol del 2-0 facendo esplodere San Siro. Voleva il primo gol e lo ha fatto.

All. Pioli 7: serviva una prova così della sua squadra, perché battere il Bologna era fondamentale, ma era importante farlo dando dimostrazione di forza. Grande produzione offensiva e un’indicazione importante: De Ketelaere è pronto per fare il titolare del Milan.