Pagelle - El Hilali lascia a bocca aperta. Zeroli con qualità e quantità

Queste le pagelle di Milan-Cesena:

Nava 6,5: buona prestazione del portiere rossonero, alla prima da titolare con la Primavera. Decisivo in diverse occasioni, poi rischia di fare la frittata a metà secondo punto. Liburdi lo grazia.

Bakoune 6,5: confeziona un cioccolatino per il gol di Marshage. Si conferma in fase offensiva, ma anche dietro non sfigura.

Coubis 6,5: copre i buchi lasciati da Paloschi e Bakoune. Vince la sfida con Amadori, sovrastandolo fisicamente.

Paloschi 6,5: mattinata tutto sommato tranquilla per il centrale, che ha il compito di anticipare le offensive del Cesena. Con Coubis forma una bella coppia.

Bartesaghi 6: spinge molto, ma rispetto ai suoi colleghi di reparto si nota meno. Prestazione comunque sufficiente.

Gala 6: mister Abate lo voleva più alto, ma lui è attratto dal pallone. (68' Foglio 6: partita di semplice amministrazione per il numero 14).

Marshage 7: fisicamente è impressionante in mezzo al campo. Recupera una mole incredibile di palloni, ma in fase di impostazione non è di certo Eletu.

Zeroli 7: assist e super prestazione per la mezzala rossonera, che dopo due partite anonime si mette in mostra con grande quantità e qualità. (70' Pluvio 6: giostra in mezzo al campo, ma prende un giallo un po' ingenuo).

Omoregbe 6,5: corre tanto e si sacrifica aiutando Bartesaghi a non subire l'uno contro due. Davanti spreca molto, ma è un buon punto di partenza (68' Bjorklund 5,5: ci si aspetta molto dal talentino svedese, ma non entra con la convinzione giusta).



El Hilali 8: cinque gol in tre partite, oggi doppietta. Non credo ci sia da aggiungere altro. (68' Longhi: 7. Entra e realizza un gol non proprio facilissimo. Sarà importante durante la stagione).



Cuenca 6,5: come con la Samp, tira pochissimo in porta. Anzi, oggi non tira mai. Sicuramente gli serve più fiducia e personalità perché i mezzi per diventare importante ci sono tutti. (74' Rossi 6: aiuta molto in fase difensiva, davanti è nullo).

Abate: 7: eccola, la tanto attesa prima vittoria. Questa volta il gioco mostrato in questo inizio di campionato porta tre punti.